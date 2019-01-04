Жители России сегодня смогут наблюдать первый в этом году звездопад

Речь идет о метеорном потоке Квадрантиды.

Звездопад может стать одним из самых ярких в новом году. Как отмечают в Московском планетарии, на пике активности, который приходится на сегодня, ожидается до 120 пролетающих метеоров в час. При этом из-за того, что Луна еще не достигла периода новолуния, звездопад Квадрантиды можно будет наблюдать невооруженным глазом. Правда, при условии безоблачной погоды. Метеорный поток Квадрантиды получил свое название от созвездия Стенного Квадранта, которое в современной астрономии не используется. Звездопад отличает большое количество слабых метеоров и средняя скорость. Ученые Московского планетария подчеркивают, что его можно назвать новогодним, потому что он активен ежегодно именно в это время.

Звездопад Квадрантиды будет активен до 12 января.