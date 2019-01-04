В США власти сегодня продолжат переговоры об окончании так называемого «шатдауна»
Работа правительства страны частично приостановлена с 22 декабря из-за отсутствия финансирования.
Вчерашняя встреча президента Дональда Трампа с лидерами демократов и республиканцев не увенчалась успехом и переговоры продолжатся, пишет The Washington Post. При этом лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконелл не исключил, что «шатдаун» может затянуться на недели, поскольку представители партии не собираются идти навстречу демократам и рассматривать их поправки.
Так называемый «шатдаун» продолжается уже 14-й день. Он произошел из-за того, что двум партиям не удалось согласовать параметры бюджета, в который по настоянию президента Дональда Трампа хотят включить средства на сооружение стены на границе с Мексикой.
Из-за отсутствия финансирования уже закрылись десятки музеев и национальных парков. Кроме того, парализована работа девяти из 15 федеральных министерств, включая госдепартамент, министерства внутренней безопасности, транспорта, сельского хозяйства и юстиции. Госслужащих отправили во временный отпуск.
Республиканцы планируют выделить на строительство стены около пяти миллиардов долларов, но демократы готовы согласовать лишь сумму менее 1,5 миллиардов.
Комментарии2
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begly_ 04 января 2019 | 06:13
Вот и посмотрим, что случится без них, а то может нам те министерства и не нужны.
begly_ 04 января 2019 | 06:15
А вообще, конечно покочевряжутся демократы покочевряжутся да и усядутся на ту же свою задницу, ровно.