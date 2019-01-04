Одиночные пикеты в защиту парков и скверов Петербурга пройдут сегодня в центре северной столицы

По мнению активистов, под угрозой находятся полсотни зеленых территорий.

Представители градозащитного движения «Зеленая коалиция» выйдут на Невский проспект и встанут в одиночные пикеты. Организаторы говорят, что проводить акции в новогодние дни заставляет ситуация с недавней отставкой ключевых чиновников, которые отвечали за строительство. Пулковская обсерватория, Парк 300-летия Петербурга, сквер у реки Смоленки — это несколько проблемных локаций, которые сегодня заботят активистов. В районе Пулковской обсерватории начинается строительство жилого квартала, который будет мешать ученым наблюдать за звездами. На севере Петербурга в парке 300-летия Газпром собирается строить медицинский центр. Там же планируют возвести апарт-отель известные предприниматели — братья Зингаревичи. Они же на Васильевском острове у реки Смоленки собираются строить еще один апарт-отель.

Ранее активистам удалось добиться отмены строительства торгового центра с океанариумом в парке интернационалистов на юге Петербурга.