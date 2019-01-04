В Россию экстрадирован обвиняемый в мошенничестве экс-министр финансов Подмосковья

Его выдачи добивались пять лет.

Ущерб от действий Алексея Кузнецова следствие оценивает в 14 миллиардов рублей. Кроме 10 эпизодов мошенничества, чиновника обвиняют в легализации незаконно приобретенного имущества и растрате. Министерство финансов Московской области он возглавлял на протяжении 8 лет, а после отставки уехал из страны.

На возвращение чиновника на родину у российских органов ушло пять лет. Кузнецов отрицает свою вину и пытался оспорить свою выдачу. Глава СК назвал экстрадицию россиянина торжеством справедливости. Будем разбираться по делу Кузнецова и его сообщников по полной программе, написал Александр Бастрыкин у себя ВКонтакте. Пресс-секретарь Следственного комитета выразила надежду, что уголовные материалы в скором времени будут направлены в суд.

Год назад Басманный суд заочно приговорил бывшую жену Кузнецова к 11 годам тюрьмы. Она является гражданкой США.