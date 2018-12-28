В Магнитогорске сегодня пройдут похороны первых погибших при частичном обрушении жилого дома

ЧП произошло в понедельник, по версии следствия из-за взрыва бытового газа. Из-под завалов извлекли тела всех 39-ти погибших.

Жители Магнитогорска простятся с шестью погибшими. До вторника пройдут похороны 16-ти человек, сообщило правительство Челябинской области. Родным погибших власти региона выплатят по одному миллиону рублей, тяжело пострадавшим по 400 тысяч и вдвое меньше тем, у кого незначительные травмы. Всем семьям, потерявшим близких, выделят дополнительные деньги на организацию похорон. По 31 с половиной тысячи рублей на человека, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В списке погибших и семья из Таджикистана – женщина и трое её несовершеннолетних детей. Их тела завтра отправят на родину, передаёт агентство ТАСС. Взрыв в 10-этажном доме в центре Магнитогорска прогремел в понедельник. Основная версия следствия – взорвался бытовой газ. Несколько десятков человек оказались под завалами. Поисково-спасательную операцию завершили накануне вечером. «МЧС здесь делать нечего, больше людей под завалами нет», — сказал первый замглавы ведомства Александр Чуприян.

Пока не удалось установить личность одной погибшей женщины.

Издание The Bell проверило владельцев компаний, которые могут быть связаны с обслуживанием обрушившегося дома в Магнитогорске. Выяснилось, что они подчиняются сотрудникам местной администрации и бывшему депутату Заксобрания. Это случай так называемой «мягкой коррупции», которая не преследуется по закону, но негативно влияет на жизнь людей. Об этом «Эху Москвы» рассказал заместитель генерального директора Transparency International-Россия Илья Шуманов.

Если эта версия найдет подтверждение, она должна стать предметом детальных проверок правоохранительных органов, считает Илья Шуманов.