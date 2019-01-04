Новый президент Бразилии допустил размещение в стране военной базы США
Жаир Болсонару сказал, что может обсудить этот вопрос с Вашингтоном. В интервью телеканалу «Эси-бэ-тэ» он выразил обеспокоенность военными контактами России и Венесуэлы.
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Жаир Болсонару сказал, что может обсудить этот вопрос с Вашингтоном. В интервью телеканалу «Эси-бэ-тэ» он выразил обеспокоенность военными контактами России и Венесуэлы.
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