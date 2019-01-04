Турист из России утонул в Таиланде перед ударом урагана «Пабук»
Как пишет газета Bangkok Post, на острове Самуй семья из трех человек вышла купаться на пляж, несмотря на предупреждения властей и вывешенные красные флажки. В результате 56-летнего мужчину подхватило сильное течение, и он утонул. В то же время портал Pattaya Now, пишет, что в среду мужчина спас тонущую дочь, но его самого накрыло волной и ударило головой о камни. Тем временем, из-за надвигающегося урагана десятки тысяч туристов покинули острова и перебрались на курорты материковой части Таиланда. Местные жители и отдыхающие запасаются едой, водой и бензином.
Комментарии2
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tanyaya 04 января 2019 | 05:33
Местные жители пьют утренний кофе и смотрят в окно.
begly_ 04 января 2019 | 05:38
Ни так страшен ураган, если не смотреть в окно.