Первые похороны погибших пройдут сегодня в Магнитогорске

В результате обрушения подъезда десятиэтажного дома погибли 39 человек. Спасатели искали людей под завалами четыре дня. К месту трагедии местные жители принесли цветы и свечи. По официальной версии причиной ЧП стал взрыв бытового газа. Между тем, издание интернет-издание Znak.com со ссылкой на источники сообщило о версии теракта. Сейчас сайт Znak.com недоступен.