В Бразилии будут уволены сотрудники министерств, которые придерживаются левых взглядов

В канцелярии президента заявили, что это единственный способ остановить социалистические и коммунистические идеи, которые за 30 лет привели к сегодняшнему хаосу. Накануне были уволены 300 сотрудников президентской администрации. По итогам выборов в октябре новым президентом Бразилии стал бывший военный, ультраправый политик Жаир Болсонару.