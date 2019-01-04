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04:18, 04 января 2019

В Бразилии будут уволены сотрудники министерств, которые придерживаются левых взглядов

В канцелярии президента заявили, что это единственный способ остановить социалистические и коммунистические идеи, которые за 30 лет привели к сегодняшнему хаосу. Накануне были уволены 300 сотрудников президентской администрации. По итогам выборов в октябре новым президентом Бразилии стал бывший военный, ультраправый политик Жаир Болсонару.

Комментарии

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vas_tomsk 04 января 2019 | 04:35

Потолок карьеры леваков любых мастей - это профсоюзы. Дальше их пускать нельзя.

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