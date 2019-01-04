Власти России могли задержать американца Пола Уилана для обмена на Марию Бутину

Это сказал в интервью CNN основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Он сравнил ситуацию с захватом заложника. Бывший морпех Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря по подозрению в шпионаже. На днях в СИЗО «Лефортово» его посетил посол США Джон Хантсман. Россиянка Мария Бутина содержится в американской тюрьме. Ее обвиняют в работе иностранным агентом без необходимой регистрации.