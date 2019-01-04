В Новочеркасске частично обрушилось здание с офисом Сбербанка и боулинг-клубом
Накануне вечером рухнула стена, никто не пострадал, передает «Интерфакс». Причины выясняются, следователи проводят проверку.
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Накануне вечером рухнула стена, никто не пострадал, передает «Интерфакс». Причины выясняются, следователи проводят проверку.
Московского школьника вызвали в полицию после того, как учительница отчитала его за участие в протестах «В обращении из школы помимо моих «странных» видеороликов было написано, что я являюсь членом неформального политического общества «бессрочка». Позже для устрашения инспектор сказала, что возможно это экстремистская организация. Я не понимал зачем это она говорит»...
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