Украинская таможня задержала тираж рождественского послания патриарха Кирилла

Это сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. В своем телеграмм-канале он уточнил, что не были соблюдены некоторые формальности. Послание предназначалось для богослужений 7 января. За день до этого президент Украины Петр Порошенко и новый митрополит независимой от Московского патриархата церкви полетят в Стамбул, где им будут вручены документы об автокефалии.