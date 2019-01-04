Украинская таможня задержала тираж рождественского послания патриарха Кирилла
Это сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. В своем телеграмм-канале он уточнил, что не были соблюдены некоторые формальности. Послание предназначалось для богослужений 7 января. За день до этого президент Украины Петр Порошенко и новый митрополит независимой от Московского патриархата церкви полетят в Стамбул, где им будут вручены документы об автокефалии.
Комментарии1
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ostapba 04 января 2019 | 03:25
Иностранных агентов прищущили. к ногтю??
Тем более что они без роду и имени.
Правда у них есть справка, что мол они тоже верующие.
Сами себе и выписали даже..