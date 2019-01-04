В Магнитогорске сегодня начнут хоронить погибших

Жертвами обрушения многоэтажного дома стали 39 человек. Поисковая операция длилась четыре дня. Общей панихиды не будет, передает ТАСС. Власти пообещали оплатить все расходы на похороны и выплатить семьям погибших по миллиону рублей, пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч. Приоритетной версией ЧП следователи называют взрыв газа. В то же время интернет-издание Znak.com сообщило со ссылкой на источник, что причиной взрыва могла быть бомба. Сейчас сайт Znak.com недоступен.