Суд в Брюсселе запретил сервис такси Uber
Согласно решению суда, таксистами в столице Бельгии могут быть только водители с местной лицензией. На крышах их машин должна быть светящаяся табличка, сообщают местные СМИ. Постановление было вынесено в декабре, но о нем стало известно только сейчас. В 2015 году суд объявил незаконным онлайн-сервис заказа такси UberPOP. Решение было вынесено на фоне массовых акций таксистов в Европе.
Комментарии1
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ara_1 04 января 2019 | 03:17
Ну, разве не прелесть? Даешь больше Государства и Бюрократии в жизнь! Ура Светлейшим, знающим, что лучше для смердов!