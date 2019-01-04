Суд в Брюсселе запретил сервис такси Uber

Согласно решению суда, таксистами в столице Бельгии могут быть только водители с местной лицензией. На крышах их машин должна быть светящаяся табличка, сообщают местные СМИ. Постановление было вынесено в декабре, но о нем стало известно только сейчас. В 2015 году суд объявил незаконным онлайн-сервис заказа такси UberPOP. Решение было вынесено на фоне массовых акций таксистов в Европе.