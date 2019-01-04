В Ростовской области из-за снегопада прервано движение на федеральной трассе «Дон»
Парализовано примерно 300 км дороги, сообщили в полиции. Сколько машин застряло на трассе, не уточняется. Ночью в Ростовской области до минус двух градусов.
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Парализовано примерно 300 км дороги, сообщили в полиции. Сколько машин застряло на трассе, не уточняется. Ночью в Ростовской области до минус двух градусов.
Московского школьника вызвали в полицию после того, как учительница отчитала его за участие в протестах «В обращении из школы помимо моих «странных» видеороликов было написано, что я являюсь членом неформального политического общества «бессрочка». Позже для устрашения инспектор сказала, что возможно это экстремистская организация. Я не понимал зачем это она говорит»...
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