Часть «фиолетовой» ветки московского метра с этого дня закрыта до конца праздников

Это станции «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Как сообщили в пресс-службе подземки, будут идти работы по подключению новой Некрасовской линии. От станции «Выхино» до закрытых станций будут ходить бесплатные компенсационные автобусы. В обычном режиме Таганско-Краснопресненская линия заработает 9 января.