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01:11, 04 января 2019

Суд в Нью-Йорке разрешил сервису Airbnb не предоставлять властям подробную информацию о пользователях

Решением суда заблокировано действие закона, который должен был вступить в силу в следующем месяце. Согласно ему, Airbnb и другие онлайн-площадки для размещения объявлений об аренде должны были ежемесячно передавать властям Нью-Йорка сведения о десятках тысяч арендодателей. Так чиновники хотели бороться с теми, кто сдает жилье на срок меньше одного месяца, что в Нью-Йорке запрещено.

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