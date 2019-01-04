Суд в Нью-Йорке разрешил сервису Airbnb не предоставлять властям подробную информацию о пользователях

Решением суда заблокировано действие закона, который должен был вступить в силу в следующем месяце. Согласно ему, Airbnb и другие онлайн-площадки для размещения объявлений об аренде должны были ежемесячно передавать властям Нью-Йорка сведения о десятках тысяч арендодателей. Так чиновники хотели бороться с теми, кто сдает жилье на срок меньше одного месяца, что в Нью-Йорке запрещено.