В Магнитогорске сегодня начнут хоронить погибших
Жертвами обрушения многоэтажного дома стали 39 человек. Поисковая операция длилась четыре дня. Общей панихиды не будет, передает ТАСС. Власти пообещали оплатить все расходы на похороны и выплатить семьям погибших по миллиону рублей, пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч. Приоритетной версией ЧП следователи называют взрыв газа. В то же время интернет-издание Znak.com сообщило со ссылкой на источник, что причиной взрыва могла быть бомба. Сейчас сайт Znak.com недоступен.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
serge_moro 04 января 2019 | 01:15
Все самое страшное только впереди. Вперед Россия!!!
salut__521 04 января 2019 | 01:23
Похоже, спустить теракт на газобытовые тормоза кремлёвцам не удалось и теперь они держут паузу, чтобы понять когда можно ошарашить население правдой и не получить при этом по своим бошкам быдлоконтингентскими обушками...
kuchumka 04 января 2019 | 01:33
Все жертвы на совести Вовы, если конечно она у него есть.