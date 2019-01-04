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00:05, 04 января 2019

Несколько десятков тысяч туристов самостоятельно эвакуировались из-за тайфуна на юге Таиланда

Сообщается об одном погибшем россиянине.

О гибели россиянина сообщает государственное телевидение Таиланда. Мужчина, как говорится в сообщениях, отдыхал с семьей на острове Самуи. Несмотря на предупреждения местных властей и расставленные по пляжу красные запретительные флажки, он и его дочь отправились купаться. Когда дочь начало затягивать сильное течение, мужчина бросился ей на помощь. Женщину удалось спасти, передаёт The Washington Post, а вот её отец выбраться из воды не смог; его тело отнесло к камням, и спасатели уже ничего не смогли сделать.

Власти страны также выясняют судьбу 18 моряков, которые несмотря на запрет выходит в море, отправились на рыбалку. Они попытались обойти шторм и ушли сторону Индонезии. Другие две лодки затянул шторм, и они перевернулись. Моряков удалось спасти.

На туристических островах Пхукет, Самуи и Краби действует спецрежим: купание запрещено, отменено паромное сообщение, многие экскурсии закрыты туристические зоны. Власти страны утверждают, что готовы справиться с непогодой и её последствиями. Но призывают туристов следовать рекомендациям. Премьер Таиланда Прайут Чан-о-Ча провёл совещание с губернаторами 16 провинций и сообщил, что на месте уже ведутся работы по строительству дренажных каналов и разворачиванию лагерей медпомощи.

На этом фоне десятки тысяч туристов уже покинули курортные острова. Кто-то вернулся домой, а кто-то переместился на материковый Таиланд: в популярную у туристов Паттайю или в столичный Бангкок. По сообщениям метеорологов, тайфун, который окрестили «Пабук», привёл к семиметровым волнам в море и сильным ветрам. Своей максимальной силы он достигнет завтра. Непогода на юге Таиланда продлится до воскресенья.

Тропические штормы необычны для Таиланда в зимнее время года. Самый сильный тайфун накрыл страну в 1962 году. Тогда погибло более 900 человек.

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