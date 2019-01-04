ФСБ предъявила обвинение в шпионаже американцу Полу Уилану

Уилана задержали в конце декабря в отеле «Метрополь». Силовики ворвались в его номер, как только знакомый передал ему флэшку с данными сотрудников одной из спецслужб. Как выяснило агентство «Росбалт», американец уже лет десять посещает русскоязычные форумы и сайты, а в Россию приезжал для вербовки наших соотечественников.

ФСБ расследование не комментирует. Адвокат Владимир Жеребенков навестил Уилана в СИЗО «Лефортово» в среду. По его словам, следствие ведется профессионально и корректно. Подзащитный обеспечен туалетными принадлежностями и скоро будет переведен в общую камеру. Самочувствие у него хорошее, шутит, сказал Жеребенков, правда, заявил, что просит изменить меру пресечения на залог. Обвинение в шпионаже он отвергает.

Уилана уже навестил посол США в Москве. Родственники говорят, что в Россию американец приехал на свадьбу друга.