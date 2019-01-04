ФСБ предъявила обвинение в шпионаже американцу Полу Уилану
Уилана задержали в конце декабря в отеле «Метрополь». Силовики ворвались в его номер, как только знакомый передал ему флэшку с данными сотрудников одной из спецслужб. Как выяснило агентство «Росбалт», американец уже лет десять посещает русскоязычные форумы и сайты, а в Россию приезжал для вербовки наших соотечественников.
ФСБ расследование не комментирует. Адвокат Владимир Жеребенков навестил Уилана в СИЗО «Лефортово» в среду. По его словам, следствие ведется профессионально и корректно. Подзащитный обеспечен туалетными принадлежностями и скоро будет переведен в общую камеру. Самочувствие у него хорошее, шутит, сказал Жеребенков, правда, заявил, что просит изменить меру пресечения на залог. Обвинение в шпионаже он отвергает.
Уилана уже навестил посол США в Москве. Родственники говорят, что в Россию американец приехал на свадьбу друга.
Комментарии1
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novyrusich 04 января 2019 | 00:14
Явная провокация российских спецслужб.
Все обстоятельства так и кричат об этом.
Да, гникого не нашло ЦРУ кроме проворовавшегося морпеха, чтобы шпиолнить.
И в чем шпионаж?
Данные на петровыъх-бошировых собирать?
Так их навалом в интернете,бери - не хочу.
Ну и запись на флешку ... это для идиотов.
зачем этими глупостями заниматься, когда можно сбросить все данные по интернету.