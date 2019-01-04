Взрыв маршрутки в Магнитогорске может быть связан с обрушением жилого дома
Эту информацию подтверждают надежные источники интернет-издания Znak.com, знакомые с ситуацией. Об этом в эфире «Эха» рассказал заместитель шеф-редактора издания Дмитрий Колезев.
Дмитрий Колезев добавил, что изданию поступали рекомендации не педалировать версию теракта, пока ее не подтвердили силовики. При этом, версия не была опровергнута.
Комментарии2
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lenin3 04 января 2019 | 00:12
А кто педалирует версию теракта?Никто не педалирует версию теракта.Никто даже и не слышал о версии теракта.Версия теракта-это выдумка.О версии теракта никто и не думает.Нет её-версии теракта...
Это как не думать о говорящей обезьяне:раз кто-то ляпнул про теракт-и понеслось...
mayk19_10 04 января 2019 | 00:13
Не педалировать версию теракта-т к его устроили силовики ?