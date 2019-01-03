В музее «Ферарри» в итальянском Маранелло сегодня выставили все болиды знаменитого гонщика Михаэля Шумахера

Выставка приурочена к 50-летию бывшего пилота и семикратного чемпиона «Формулы-1». Сам экс-гонщик, по сообщению ВВС, справляет день рождения в кругу семьи и под надзором врачей. Он до сих пор не может восстановиться после тяжелой черпено-мозговой травмы, которую получил пять лет назад на горнолыжном спуске. После того, как Шумахер ударился головой о выступ скалы, он несколько месяцев провел в коме.