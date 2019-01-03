Британские власти будут готовить население страны к «жесткому» брекзиту...

Об этом говорится на страницах газеты «Дейли Экспресс», которая приводит цитаты министра по вопросам брекзита Стивена Баркли. По его словам, угроза выхода Соединенного королевства из ЕС без какого-либо соглашения становится все более ощутимой. В связи с этим правительство начнет публичную кампанию в прессе и соцсетях с призывом готовиться к жесткому варианту развития событий.

В конце ноября ЕС и Великобритания согласовали сделку по условиям брекзита, однако условиями соглашения недоволен парламент королевства. Голосование по документу назначено на третью неделю января.