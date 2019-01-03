Британские власти будут готовить население страны к «жесткому» брекзиту
Об этом говорится на страницах газеты «Дейли Экспресс», которая приводит цитаты министра по вопросам брекзита Стивена Баркли. По его словам, угроза выхода Соединенного королевства из ЕС без какого-либо соглашения становится все более ощутимой. В связи с этим правительство начнет публичную кампанию в прессе и соцсетях с призывом готовиться к жесткому варианту развития событий.
В конце ноября ЕС и Великобритания согласовали сделку по условиям брекзита, однако условиями соглашения недоволен парламент королевства. Голосование по документу назначено на третью неделю января.
Комментарии9
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haldey 03 января 2019 | 23:15
Красота, новости одна лучше другой)))
Бритов опустят в любом варианте)))
На штатовских биржах почти паника)))
франция сдала клиента, а значит ложится под нас)))
pattrick1 03 января 2019 | 23:25
Британские власти будут готовить население страны к «жесткому» брекзиту...
Миллиарды "ходорковских", украденные у россиян и вывезенные в Британию, вскружили голову англичанам.
fresh_breeze 04 января 2019 | 00:02
pattrick1:
"Миллиарды "ходорковских", украденные у россиян и вывезенные в Британию, вскружили голову англичанам."
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Настолько вскружили, что уже не лезет, "аллергия" началась от бешеного бабла.
Абрамовичу отказали в визе, после чего тот долго не размышлял, куда валить вместе с "нажитым непосильным трудом".
Ничё, как случится жёсткий Брекзит, британский посол, по поручению своего МИДа, ещё в ноги ему упадёт: "Роман Аркадьевич, батюшка, вернись и хабар свой прихвати, каждый пенс нынче на счету, загибаемся..."
pusin_patriot 04 января 2019 | 00:11
fresh_breeze: Вам то какая радость при дохлой корове?
Санкции за хим.атаку все равно уже США будут вводить, по европейским их выход тоже вообще никак не повлияет. Займитесь уже собой.
kottigr1 03 января 2019 | 23:27
haldey: Не ссы.. Тебе бесплатный валежник собирать при любом раскладе..
buzukin075 03 января 2019 | 23:19
Ну што же, Англичане сдриснули? Значит, немчуры встанут у гейропейского руля. А французов как всегда опустят - какая-нибудь негритянка снова кандидата в президенты трахнет - и ... в зиндан :)
Честно говоря, для полноты картины нужно опустить поляков и румын - штобы те в памперсы срали от наведенных на американские базы русских ядерных ракет.
unprejudiced 03 января 2019 | 23:28
В Нидерландах, по данным страховых компаний, убытки из-за фейерверков на пляже Схевенингена после празднования Нового года составили от 15 до 20 миллионов евро.
Об этом сообщает NOS.
«Ущерб, нанесенный частным домам и автомобилям во время новогоднего празднования, выше, чем в прошлом году.
Ассоциация страховщиков считает, что это от 15 до 20 миллионов евро. В прошлом году было более 10 миллионов евро», — говорится в заявлении.
Также установлен рекорд по количеству сообщений о пожарах в жилых домах. Ассоциация обеспокоена увеличением количества инцидентов. Они также подчеркнули, что встревожены нынешним празднованием, ибо «тенденция идет неправильным путем». Наибольший ущерб наносят незаконные фейерверки и вандализм.
Да уж... более убогих народностей нежели европейцы, человечество еще не знало, это же надо быть настолько криворукими что стрелять фейерверками не в воздух как цивилизованные делают, а в машины и дома
kaplan911 04 января 2019 | 00:08
В своих выступлениях Путин не раз с большием пиететом цитировал философа-белоэмигранта Ивана Ильина.
Даже в послании Фед. собранию в 2006 г. что-то там ввернул про "русскую государственную волю, силу и честь".
Ильина очень любит Сурков, а также Михалков, и другие не менее достойные
люди.
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.
Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...».
И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ.
Алё, быдловата, портки и прочие моральные уроды, вам - то что до Англии?!
Наслаждайтесь счастьем родиться и жить при путинизме.
С вас станется.
fresh_breeze 04 января 2019 | 00:12
kaplan911:
"Алё, быдловата, портки и прочие моральные уроды, вам - то что до Англии?! "
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А чё не по-английски пишете? Вы же тогда та же самая быдловата выходите.
В связи с этим возникает тот же вопрос: чё за Англию вступаетесь, какое Вам до неё дело?