Фонд Андрея Рылькова собрал 800 тысяч рублей на оплату штрафа по статье о пропаганде наркотиков
Как рассказала «Медиазоне» президент организации Аня Саранг, множество пожертвований было получено перед Новым годом, в том числе самое крупное, в размере 300 тысяч рублей. Поскольку нужная сумма собрана, Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости сможет продолжить свою деятельность.
Организацию оштрафовали в октябре прошлого года. Поводом для возбуждения дела стала публикация, в которой, в том числе, шла речь об употреблении так называемых «солей».
Комментарии1
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dmast79 03 января 2019 | 23:26
Наркомафия башляет? А на кой вообще штрафы? За пропаганду наркоты надо сажать на двузначные сроки!