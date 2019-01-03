ВАДА просит признать РУСАДА не соответствующим уставу международной организации
Об этом сообщается на сайте ВАДА. Российское агентство может лишиться статуса уже в середине января, так как международные эксперты не смогли до конца прошлого года получить доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории. Теперь Россия рискует лишиться возможности проводить у себя международные соревнования, а российским спортсменам могут запретить выступать за рубежом.
Комментарии50
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
turrinn 03 января 2019 | 23:11
первая добрая новость в новом году.
pattrick1 03 января 2019 | 23:21
ВАДА просит признать РУСАДА не соответствующим уставу международной организации...
Мне по фигу спорт больших достижений. Это ничего не значащая муйня, тем более в небогатых странах, в которых спорт финансируют не производители спортинвентаря, а госкорпорации вроде "Газпрома", РЖД и "Роснефти", а так же федеральные и местные бюджеты. У старушек отнимают деньги на ремонт инфраструктуры городов и тратят их на зарплаты спортсменов-миллионеров. А как вспомню президентские апартаменты и горы чёрной икры с шампанским для чиновников Министерства спорта и членов их семей, так вообще блевать тянет на этот спорт.
mister_bean 03 января 2019 | 23:39
:05, 03 января 2019
ВАДА просит признать РУСАДА * не соответствующим уставу международной организации
⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙
* (РУСАДА , запрещенная, террористическая организация на территории цивилизованного мира).
novyrusich 04 января 2019 | 00:00
mister_bean: непонятно кого ВАДА просит?
Вроде бы она сама должна решать этот вопрос. И более никто на это не уполномочен.
реально новость выглядит так:
===========
Атлетический комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) просит признать российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим уставу международной организации. Об этом сообщается на сайте WADA.
«Мы крайне разочарованы тем, что российские власти не соблюдают крайний срок, установленный WADA, – 31 декабря. Теперь мы ожидаем, что Россия будет объявлена несоответствующей. Только это действие будет подходящими и уместными», — говорится в опубликованном заявлении. Иное будет указывать на «неспособность WADA действовать от имени чистых спортсменов».
slonosl1 04 января 2019 | 00:16
Этот Патрик поломался, несите следующего)
zapadnay 04 января 2019 | 00:01
Спрашивается, ну вот как так можно?! Ведь давали время для исправления ошибок. Все спустили на тормозах. Что теперь делать спортсменам? Все силы и здоровье отданы тренировкам, все мысли настроены на победы и рекорды. И что, никому не интересна их судьба? Вот такое отношение к человеку повсеместно.
Глацких сказала, - «государство вам ничего не должно», судя по всему, это одна из скреп.
sskazhenik 03 января 2019 | 23:17
За что боролись...
kottigr1 03 января 2019 | 23:18
Вот и нассало ФСБ на всю Россию со своими пробирками...
shtirlitz77 03 января 2019 | 23:41
kottigr1: "...Вот и нассало ФСБ на всю Россию со своими пробирками..."
Пардон, но при чем тут ФСБ?
Тут одного чекиста хватило.
А что на всю Россию, тут вы правы. Но только это уже давно не новость.
alis_kirs 03 января 2019 | 23:19
===ВАДА просит признать РУСАДА не соответствующим уставу международной организации.===
Я только "За". Давно пора проводить свои соревнования, не подчинённые такой ангажированной структуре, как ВАДА! Пиндосы к своим спортсменам ВАДА-вцев на пушечный выстрел не подпускают, но к Пиндостану претензий нет...
Кстати, будем посмотреть, как наших спортсменов не пустят, к примеру, на Олимпиаду и сколько после этого Олимпийский комитет не досчитается спонсорских денег....
kottigr1 03 января 2019 | 23:22
alis_kirs: Опять России придется идти страной 404 под белым олимпийским флагом...
dmast79 03 января 2019 | 23:30
kottigr1: Страна 404 ходит под желто-синим флагом, символом синдрома Дауна.
kottigr1 03 января 2019 | 23:35
dmast79: Увы, но страной 404 оказалась именно РФ не смотря на Ваши желания.. Спасибо Путину за это !
dmast79 03 января 2019 | 23:42
kottigr1: В каком же месте? Россия - страна воюющая за свою независимость, разумеется, никто на украине не посмел бы перечить каким бы то ни было требованиям запада. А Россия шлёт все эти ВАДы нах, отчего и вся эта бадяга. Теперь то ты видишь, кто с мечом в руке, а кто с хером в очке?
Хотя хер в очке это - же цеевропа! Не зря же вы скакали!))
vilingrad 03 января 2019 | 23:59
dmast79: Россия - страна воюющая за свою независимость«
Дядька, ты- глупый продукт телепропаганды:)
danko1 04 января 2019 | 00:01
vilingrad: Россия, которая Путин, воюет за независимость от здравого смысла и закона.
silicon 04 января 2019 | 00:04
vilingrad: Пропаганда здесь не причём. Он глупый от рождения.
dmast79 04 января 2019 | 00:05
vilingrad: Скачи выше, глядишь, дадут печеньку потолще и заплатят на пару гривен больше!
viktorova 04 января 2019 | 00:09
dmast79: //Россия - страна воюющая за свою независимость,//
Россия - абсолютно зависимая от запада страна.
Если нет - пусть прекратит продавать нефть и газ на этот треклятый запад.
ura_123 04 января 2019 | 00:12
dmast79: И с каким именно поработителем воюет рассеюшка??? Подробности в студию!
mister_bean 03 января 2019 | 23:46
dmast79: Власовцы убивали советских граждан под триколором. А теперь этот же народ встает при поднятии этого стяга. Вот это жесть. Вот это синдром , только стогкольмский, когда жертва становится на сторону преступника. Чем не дауны?
dmast79 03 января 2019 | 23:58
mister_bean: Дауны, это те кто думает что такой дешёвой шнягой про каких-то власовцев, можно запудрить мозги и заставить забыть, под каким флагом бандеровцы убивали евреев и коммунистов, помогая гестапо и Абверу. По хорошему, укро-тризуб должен быть запрещён на территории России наряду со свастикой.
mister_bean 04 января 2019 | 00:09
dmast79: Ты же попугай попка. Нацлидер сказал, вам враги, вы тявкаете как попугаи. Скажет , любить, вы будете вылизывать с причмоком.
Стадо, че сказать...
silicon 04 января 2019 | 00:09
dmast79:
А как бытьс русскими и казачьими ССовцами и другими нацистами из России, которых сейчас полно. можно с ними познакомитьбся на сотнях сайтов вю-тюбе и различных изданий. Они и в газетах и министерствах и в Думе. Россия пронизана нацизмом. Я не оправдываю Украину. Просто СССР своих ССовцев засекретил, а украинских выставлял напоказ.
mister_bean 03 января 2019 | 23:41
kottigr1: Нет. Пойдут под черным пиратским флагом "Веселый Джек"
alis_kirs 03 января 2019 | 23:47
kottigr1: ===Опять России придется идти страной 404 под белым олимпийским флагом... ===
Во-первых, Вы очень не внимательны. Сказано, что спортсменов из России вообще хотят лишить зарубежных выступлений. Поэтому, им (спортсменам) не придётся "идти".
А во-вторых, российский спорт уже давно вышел за пределы России и поэтому Олимпийский флаг, как флаг всего мира, самое оно, для выхода наших спортсменов!
silicon 04 января 2019 | 00:12
alis_kirs: Россия использует спорт для накачивания милитаристских настроений. русский спорт всегда используется в политических целях. вот и Дура напичкана спортсменами, которые решают государственные дела.
wojskowy Марек Качоровски 03 января 2019 | 23:46
alis_kirs: Вы действительно думаете, что Олимпиада без российских денег не обойдётся? С Вот уже более 30 лет ни одна Олимпиада не принесла дохода стране в которой она проводилась. А самые большие убытки принесла Зимняя Олимпиада в Сочи.
nestor199 03 января 2019 | 23:55
wojskowy: Речь идет об рекламодателях, если Вы не поняли.
vilingrad 04 января 2019 | 00:03
alis_kirs: Собственно, за редким исключением, РФ и не является флагманом иеждународного спорта. Кроме двойки- тройки видов спорта никто отсутствие «красных машин» и не заметит. А так как ничто не терпит пустоты, другие страны рванут к новым достижениям. В проигрыше будет только Россия, это и дураку ясно( пригожинцы, понятно, не в счёт)
Лапта и городки- плохая замена олимпийским видам спорта...
eugene_netchaev 03 января 2019 | 23:19
От твари чиновные! А еще на кого-то стрелку переводили!
mikhail_spb_ 03 января 2019 | 23:21
Басманное правосудие должно признать русада соответствующей международному уставу на территории РФ.
oneoretwo 03 января 2019 | 23:26
...российским спортсменам могут запретить выступать за рубежом.
--------------------------------------------
...пусть по зонам и гулагам высупают с мамаевым и кокориным, им энто привычнее и мельдоний можно жрать ведрами....
kaplan911 03 января 2019 | 23:28
Поделом!
ly4_sveta 03 января 2019 | 23:28
Уже и на спорт в России нет денег. Все разворовано. Потому
и добивались так упорно и настойчиво исключения из всех
международных спортивных соревнований. За что боролись,
на то и напоролись.
sborisych 03 января 2019 | 23:29
Верной дорогой идете, товарищи! И снова будет Россия, вперде...
Чиновное племя сделало всё, чтобы нас повыгоняли отовсюду!` И выгонят. А спортсмены разъедутся выступать за иные страны. Впрочем, почему бы и нет..
dmast79 03 января 2019 | 23:45
sborisych: А тебе не терпится, выполнить всё что потребует забугорный хозяин? Позу "чего изволите" освоил в совершенстве, как я посмотрю. Нет бы кулаком в рыло всем этим ВАДам - нет, он перед ними на задних лапках ходить желает. Не стыдно?
sborisych 03 января 2019 | 23:56
dmast79:
Не стыдно?
===
Дело в том, что пребывание в международных организациях, федерациях, и сообществах подразумевает безусловное исполнение их уставов и правил поведения. Никто не неволит- каждый вправе их покинуть, или оттоптаться и презреть их до такой степени, что исключат.
dmast79 04 января 2019 | 00:00
sborisych: Может в том то и дело, что организации эти - уже не совсем "международные", и вообще их правила применяются выборочно и не для всех? Политизированы? Идут они к чёртовой матери, в таком случае.
sborisych 04 января 2019 | 00:06
dmast79:
Вольно' думать что угодно. Не нравится- а ну создайте тогда свой олимпийский комитет, новые международные федерации по отдельным видам спорта. Слабо'? Да безусловно слабо'...
viktorova 04 января 2019 | 00:13
dmast79: да никаких проблем. Создайте свою организацию, да и дело с концом. Пусть все кто захочет вступают. Будет новая федерация по биатлону, например, с участием России, Венесуэлы и Науру.
silicon 04 января 2019 | 00:15
dmast79:
Хвати жрать химию, засранцы. нечего подличать.
alexey65 03 января 2019 | 23:37
ВАДА просто не в курсе о том, что Песков уже обо всем договорился.
georgadvokat 03 января 2019 | 23:38
Кто-то думал, что шутил про "чемпиона на территории РФ".
vladimir_veteran 03 января 2019 | 23:39
Вот прямо на коленях стоим и просим: "Ну лишите нас, наконец, этого права выступать за рубежом. Ну что вам стоит". Вопрос - зачем???
zhrv 03 января 2019 | 23:46
Зачем нам всякие русады и выступления, ведь у нас есть суд!
j_partizan 03 января 2019 | 23:56
А много осталось российских спортсменов? Ибо у спортсменов, выращенных в России, наметилась мода получать американское гражданство.
shtirlitz77 04 января 2019 | 00:05
"...Российским спортсменам могут запретить выступать за рубежом..."
Недопуск нашей страной ВАДА к допинг-пробам спортсменов, уже доказывает, что там дело нечисто.
Но ВВП, жертвуя судьбами спортсменов, никогда не позволит предъявить прямые улики махинаций с допинг-пробами, т.к. ясно, что без его одобрения никакой Мутко не пошел бы на такие махинации. Это было ясно давно. И надежды наших махинаторов на то, что авось рассосется, были напрасными.
Теперь можно сказать, что и спорт у нас "встал с колен", как и все в путинской России.
krs_sk 04 января 2019 | 00:06
Давно пора, еще наши бюджетные деньги тратят на этих бездельников, спорт должны финансировать только его любители ...
alex_melnikov Алексей Мельников 04 января 2019 | 00:08
С ворами только так.