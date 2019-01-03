Глава Следственного управления пообещал разобраться с делом экс-министра финансов Подмосковья «по полной программе»
После того, как Франция экстрадировала Алексея Кузнецова на родину, председатель СК Александр Бастрыкин написал в соцсетях: «справедливость восторжествовала». Экс-министр, по данным Генпрокуратуры причинил региону ущерб на сумму 14 миллиардов рублей. Он обвиняется в мошенничестве и легализации преступно добытого имущества. Кузнецов возглавлял подмосковный Минфин в 2000-х годах.
Комментарии2
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arye_11 03 января 2019 | 22:39
Александр Бастрыкин написал в соцсетях: «справедливость восторжествовала»
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Бастрыкин.
Истинная справедливость восторжествует тогда, когда ты получишь пулю из того пистолета, которым грозился убить журналиста в лесу.
Помнишь, да...
- Я тебя сам убью и сам же буду расследовать.
cromwel 03 января 2019 | 22:39
По полной программе это значит в лес вывозить будут?