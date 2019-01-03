Глава Следственного управления пообещал разобраться с делом экс-министра финансов Подмосковья «по полной программе»

После того, как Франция экстрадировала Алексея Кузнецова на родину, председатель СК Александр Бастрыкин написал в соцсетях: «справедливость восторжествовала». Экс-министр, по данным Генпрокуратуры причинил региону ущерб на сумму 14 миллиардов рублей. Он обвиняется в мошенничестве и легализации преступно добытого имущества. Кузнецов возглавлял подмосковный Минфин в 2000-х годах.