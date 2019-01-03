Десятки тысяч жителей юга Таиланда покидают дома из-за приближающегося урагана «Пабук»
Туристы спешно покидают некоторые популярные острова и курорты королевства. В метеорологическом департаменте страны предупредили, что ураган, находящийся в Сиамском заливе, движется со скоростью 65 километров в час. На территории региона готовят укрытие для размещения почти 90 тысяч человек. Нефтегазовые компании переместили на материк почти весь персонал морских буровых платформ. Отменена часть авиарейсов. Всем судам рекомендовано оставаться в портах до субботы.
Комментарии1
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tanyaya 03 января 2019 | 22:45
Какой ужас! Если бы не Эхо, никогда бы не узнала об этом кошмаре, который со мной сейчас происходит. Сижу у открытого окна на острове Самуи: ни ветра, ни дождя.