Десятки тысяч жителей юга Таиланда покидают дома из-за приближающегося урагана «Пабук»

Туристы спешно покидают некоторые популярные острова и курорты королевства. В метеорологическом департаменте страны предупредили, что ураган, находящийся в Сиамском заливе, движется со скоростью 65 километров в час. На территории региона готовят укрытие для размещения почти 90 тысяч человек. Нефтегазовые компании переместили на материк почти весь персонал морских буровых платформ. Отменена часть авиарейсов. Всем судам рекомендовано оставаться в портах до субботы.