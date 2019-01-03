Пострадавшим жителям обрушившегося дома в Магнитогорске пожертвовали почти 20 миллионов рублей
Такие цифры приведены в официальном телеграм-канале главы Челябинской области. Кроме того, по сообщениям местных властей, уже начались выплаты компенсаций.
Сегодня во второй половине дня МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции. Из-под завалов достали тело последнего, 39-го погибшего. Уже завтра федеральная группировка МЧС убывает из города в пункты постоянной дисклокации. Трагедия произошла вечером 31 декабря. Официальной причиной обрушения подъезда называют взрыв бытового газа.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.