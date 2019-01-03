В Новочеркасске рухнула часть 4-этажного здания офисного и развлекательного центра
Как пишет местный информационный портал «ДонДэй», в момент крушения внутри находились люди. Они успели вовремя выбежать из развлекательного центра. Как сообщили местные власти, в результате ЧП никто не пострадал. На месте обрушения работают спасатели. Пока неизвестно, были ли в обвалившейся части здания люди. Как утверждают местные жители, в на момент происшествия в окнах горел свет.
Комментарии5
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viktorova 03 января 2019 | 22:32
Что новый срок пу, что Новый год начинаются с катастроф. Пока он у власти ничего другого и не может происходить. На радость ватникам.
tvitov66 03 января 2019 | 22:46
viktorova: Шереметев: «Не кручинься, государь, бабы ещё нарожают»(с)
polikarpich 03 января 2019 | 22:46
viktorova: А что ещё может происходить в государстве, где главное не знания, умения и профессионализм, а принцип "свой-чужой"?
Всё уже давно гниёт, начиная с плешивой головы. Тем, кто хочет и умеет работать и учиться, нет хода никуда. Там везде "браты", "сваты", "лизуны" и "шестёрки".
Это только начало. Вся эта система продолжит разлагаться. Во всех смыслах.
askol2016 03 января 2019 | 22:37
Ничего страшного, лишь бы на Авангарды денег хватило!..
student_ru_ru 03 января 2019 | 22:46
Ну и чего такого? А в Америке Доу Джонс упал. Везде что-то падает.