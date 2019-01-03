В Новочеркасске рухнула часть 4-этажного здания офисного и развлекательного центра

Как пишет местный информационный портал «ДонДэй», в момент крушения внутри находились люди. Они успели вовремя выбежать из развлекательного центра. Как сообщили местные власти, в результате ЧП никто не пострадал. На месте обрушения работают спасатели. Пока неизвестно, были ли в обвалившейся части здания люди. Как утверждают местные жители, в на момент происшествия в окнах горел свет.