Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов упал на 657 пунктов
Это связано со снижением цены акций компании Apple. Это ожидаемый и закономерный кризис, который вряд ли станет масштабным. Такое мнение «Эху» высказал эксперт по вопросам бюджета и инвестиций Иван Родионов.
Подобные циклические кризисы неизбежны и необходимы в условиях капитализма, отметил Иван Родионов.
Комментарии3
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eduardz 03 января 2019 | 22:34
ну не дебилы??? Компания же показала +80 , А НЕ -80 ярдов. В чем проблема?
haldey 03 января 2019 | 22:42
eduardz: Закат запада вручную))) Будет еще много нелогичных, но укладывающихся в вектор заката, вариантов)))
Все идет по плану)))
kottigr1 03 января 2019 | 22:45
eduardz: Кто-то наварится на скупке подешевевших акций..