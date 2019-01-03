Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов упал на 657 пунктов

Это связано со снижением цены акций компании Apple. Это ожидаемый и закономерный кризис, который вряд ли станет масштабным. Такое мнение «Эху» высказал эксперт по вопросам бюджета и инвестиций Иван Родионов.

Подобные циклические кризисы неизбежны и необходимы в условиях капитализма, отметил Иван Родионов.