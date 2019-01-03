Госдепартамент США предупредил соотечественников о возможном запрете на выезд из Китая

Внешнеполитическое ведомство призвало граждан, находящихся в КНР, проявлять бдительность из-за «произвольного применения местных законов». Как отмечает ведомство, иногда американцы удерживаются в Китае в течение нескольких лет. Таким образом власти Поднебесной якобы принуждают их участвовать в расследованиях.

Предупреждение Госдепа публикуется на фоне задержания в Китае бывшего канадского дипломата и пропажи его соотечественника бизнесмена, который ранее сообщал о своем задержании для допроса. Незадолго до этого в Канаде арестовали финансового директора компании Huawei.