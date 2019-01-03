Госдепартамент США предупредил соотечественников о возможном запрете на выезд из Китая
Внешнеполитическое ведомство призвало граждан, находящихся в КНР, проявлять бдительность из-за «произвольного применения местных законов». Как отмечает ведомство, иногда американцы удерживаются в Китае в течение нескольких лет. Таким образом власти Поднебесной якобы принуждают их участвовать в расследованиях.
Предупреждение Госдепа публикуется на фоне задержания в Китае бывшего канадского дипломата и пропажи его соотечественника бизнесмена, который ранее сообщал о своем задержании для допроса. Незадолго до этого в Канаде арестовали финансового директора компании Huawei.
Комментарии5
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watson_ 03 января 2019 | 22:17
произвольного применения местных законов»...
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Прям как американцы? -) Хотя те ловят людей по всему Миру. Как говорится , найдётся хитрый болт на хитрую.....??-))
jyfjh 03 января 2019 | 22:25
watson_: Саша, а хомяки тебя тут уже похоронили. Семь-Сорок плясали, чеснока наелись по случаю праздника....
watson_ 03 января 2019 | 22:29
jyfjh: У них в Палате №6 каждый день праздник. -))
polikarpich 03 января 2019 | 22:36
watson_: Тебя что, кто-то преследует по всему Миру и даже Вселенной? Может, паранойя?
Но, тем не менее, в "палату №6" ты стремишься других определить. И тебе даже иудофобский дурачок лайкует. Сидя на печи. С щукой. И пивом.
detul 03 января 2019 | 22:23
Работают международные законы. И прежде всего "Право Сильного", введенное в практику благодаря действиям США