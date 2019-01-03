Правые экстремисты и политики используют происшествие в баварском городе Амберг для разжигания популистских настроений
Правые экстремисты и политики, в том числе министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер используют происшествие в баварском городе Амберг для разжигания популистских настроений. Канцлер Ангела Меркель пока не сделала официального заявления.
После драки, устроенной четырьмя мигрантами из Афганистана и Ирана в привокзальном районе Амберга 30 декабря, члены местной ячейки правоэкстремистской партии НДПГ заявили о намерении создать патрули «гражданской обороны». Они разместили в соцсети фотографии нескольких человек в красных жилетах. О патрулях сообщил и бургомистр города, отметивший, что угрозы и ненависть по отношению к иностранцам «зашли слишком далеко». Однако представитель полиции Амберга заявил в четверг, что не располагает конкретной информацией о патрулях.
Молодые люди в возрасте от 17 до 19 лет, которые в момент совершения противоправного деяния находились под сильным влиянием алкоголя, уже задержаны и помещены в следственный изолятор. Бургомистр Амберга призвал не ставить всех мигрантов под общее подозрение. Подобные случаи, по его словам, могут произойти везде. Однако он подчеркнул, что правые течения в городе не имеют особой поддержки. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал не начинать из-за этого случая обобщающей дискуссии о беженцах. По его словам, необходимо применять уже существующее законодательство.
Председатель Германского союза судей Свен Ребен зявил, что призывы к ужесточению законов не избавят от недостатка исполнения уже существующих правил. Министр внутренних дел Баварии Херрманн отметил, что ни один из подозреваемых в Амберге не может быть депортирован в срочном порядке.
Комментарии8
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alxab 03 января 2019 | 22:19
Раз юнцы напились, то уж точно не исламисты. Верующие мусульмане не пьют - Пророк не велел.
encopresis 03 января 2019 | 22:31
alxab: Это дерьмо, оторвавшись от традиций родных кишлаков и джунглей, сначала бухает и вкуривает через анус содомистские ценности западного мира, а потом они вдруг понимают, что этот ненавистный запад оскорбляет их нежные религиозные чувства, тем, что запрещает им срать на улицах. Бургомист из лгбт или тоже выходец?
boseal 03 января 2019 | 22:33
alxab: Не знаю насчет сих юнцов, а вот тех кто, прячась под крышу жует свинину запивая водкой, повидал. Мотивация поступка - пророк не видит, значит можно.
nestor199 03 января 2019 | 22:36
alxab: Если повернуться спиной к Мекке, то пить алкоголь можно. И Потом, в Коране ничего не говориться о пиве.
vsevolodsamara 03 января 2019 | 22:36
Я пару лет назад наблюдал у нас в баварии, как во время праздника, когда раздавали пиво на халяву, беженцы с удовольствием пили, в то время, когда их жены в платках стояли в стороне и молчали в тряпочку. К сожалению я отвлекся, и не заметил, закусили ли они все это дело свиными колбасками. Так что это та еще публика. Интересно, в тюрьме им питание без свинины придоставят?
valtameri 03 января 2019 | 22:31
Популизм как раз у власти. Смотрят на мир в розовых очках и других заставляют. В квартале, где живут эти леваки-политики муэдзины по утрам не орут.
eduardz 03 января 2019 | 22:32
интересно, сколько немок надо перехтрахать и сколько немцев переехать машинами, чтобы наконец заговорить об проблеме "мирных" эмигрантов? гейропейская либерастня напоминает рассказ Зощенко "Люди и кошка"
neon999 03 января 2019 | 22:32
Лучше бы совковые СМИ поменьше нагнетали по поводу зарубежных экстремистов.
Они даже насчет наших местных не способны сказать что-то вменяемое.
У них жуткий экстремист - кто угодно, кому не нравится мафиозное государство, и даже того кто просто смешные картинки твитит могут в тюрьму посадить.