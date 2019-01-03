Правые экстремисты и политики используют происшествие в баварском городе Амберг для разжигания популистских настроений

Правые экстремисты и политики, в том числе министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер используют происшествие в баварском городе Амберг для разжигания популистских настроений. Канцлер Ангела Меркель пока не сделала официального заявления.

После драки, устроенной четырьмя мигрантами из Афганистана и Ирана в привокзальном районе Амберга 30 декабря, члены местной ячейки правоэкстремистской партии НДПГ заявили о намерении создать патрули «гражданской обороны». Они разместили в соцсети фотографии нескольких человек в красных жилетах. О патрулях сообщил и бургомистр города, отметивший, что угрозы и ненависть по отношению к иностранцам «зашли слишком далеко». Однако представитель полиции Амберга заявил в четверг, что не располагает конкретной информацией о патрулях.

Молодые люди в возрасте от 17 до 19 лет, которые в момент совершения противоправного деяния находились под сильным влиянием алкоголя, уже задержаны и помещены в следственный изолятор. Бургомистр Амберга призвал не ставить всех мигрантов под общее подозрение. Подобные случаи, по его словам, могут произойти везде. Однако он подчеркнул, что правые течения в городе не имеют особой поддержки. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал не начинать из-за этого случая обобщающей дискуссии о беженцах. По его словам, необходимо применять уже существующее законодательство.

Председатель Германского союза судей Свен Ребен зявил, что призывы к ужесточению законов не избавят от недостатка исполнения уже существующих правил. Министр внутренних дел Баварии Херрманн отметил, что ни один из подозреваемых в Амберге не может быть депортирован в срочном порядке.