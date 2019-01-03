Пермскому стороннику Алексея Навального грозит срок за установку чучела с портретом Путина
На активиста местного штаба Александра Шабарчина завели уголовное дело. Об этом «Дождю» рассказал координатор штаба. Силовики пришли к активисту сегодня утром. В его квартире провели обыски, а технику изъяли. Позже Шабарчина отпустили под подписку о невыезде. Дело заведено по статье «хулиганство». По некоторым данным, его фигурантами стали еще два человека.
В штабе Навального это связывают с акциями, которые организовывал Шабарчин. Прошлой осенью в центре Перми он привязал к столбу манекен в тюремной робе с маской Путина.
Комментарии22
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hastings 03 января 2019 | 22:05
Мы вот на Рождество чучело Терезы Мей приготовили - будем в него навозом кидаться в знак протеста!
huyt 03 января 2019 | 22:08
hastings: Что тут сказать. Диктатор и узурпатор власти боится всяких акций и митингов и прессует тех кто не согласен жить при путинизме, который олицетворяет африканскую коррупцию и воровство.
kottigr1 03 января 2019 | 22:09
huyt: Надо конечно провести экспертизу чучела. Почему российские полицейские опознали в нем именно Путина ?
danko1 03 января 2019 | 22:17
kottigr1: Путин должен им за рекламу платить.
Хотя бы так вспоминают, перечисляя его обещания на этот год в виде новых налогов и повышения пенсионного возраста.
Да и чучела безобидные в отличие от оригинала.
stalin_vechno_zhiv 03 января 2019 | 22:18
Кстати, "малыш Трамп" тоже спокойно барахтался в воздухе везде и никто за это ни на кого уголовных дел не заводил.
kottigr1 03 января 2019 | 22:21
stalin_vechno_zhiv: Вот и я об этом же...
Наверное просто российские полицейские очень хотели в этом чучеле разглядеть именно Владимира Владимировича. Даже не удивлюсь если российский суд в итоге в нем увидит совсем даже не Путина, а Обаму..
timber_head 03 января 2019 | 22:29
kottigr1:
1941 год, РККА отступает. Какой-то капитан, отчаявшись получить хоть какие-то внятные приказы в сердцах хлопает фуражкой о землю со словами "Вот ведь сволочь усатая!". Ну его особисты под белы ручки и... А тут Сам Товарищ Сталин собственной персоной:
- Вы, товарищ, кого имели ввиду, когда сказали "сволочь усатая"?
- Гитлера, товарищ Сталин!
- А вы, товарищи, кого имели ввиду?..
zaqs 03 января 2019 | 22:17
huyt: В Перми недавно одного из руководителей центра "Э" арестовали за вымогательство миллионной взятки у предпринимателя. Вот эшники и усердствуют, доказывают нужность режиму. Но, конечно, что в эти структуры идут не за зарплатой...
askol2016 03 января 2019 | 22:06
Этот парень ни в чем не виновен. Просто он выразил мнение большинства населения, которое все больше и больше ненавидит Путина и его воровской режим
nestor199 03 января 2019 | 22:10
askol2016: А Вы откуда это знаете? В штабе Навального сказали?
huyt 03 января 2019 | 22:26
nestor199: На канале "1 канал" Ютуба под поздравлением Путина с новым 2019 годом было 90% дизлайков и масса комментариев. Потом заблокировали комменты. Видно не желают чтобы пользователи Ютуба видели реальное отношение к зарвавшемуся диктатору и узурпатору.
nestor199 03 января 2019 | 22:33
huyt: Мой оппонент говорит о большинстве населения, а Вы только о пользователях Ютуба.
kottigr1 03 января 2019 | 22:42
nestor199: Большинство населения РФ не поддерживает Путина. Это давно и всем известно..
nikolashin2017 03 января 2019 | 22:34
huyt: достойна эта сцука - пальца вниз
и ,чтоб конец судьбы, как у бенито,плиз...
timber_head 03 января 2019 | 22:33
nestor199:
Про большинство я знаю одно. Конституция РФ принята большинством.
"Статья 28. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
Статья 29. 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова."
Что-то имеешь против нашего конституционного строя, хвост собачий?
nestor199 03 января 2019 | 22:42
timber_head: Не надо забывать, что и у меня тоже есть права ...................... .
nikolashin2017 03 января 2019 | 22:44
nestor199:право у тебя одно:
языком под кимоно...
timber_head 03 января 2019 | 22:46
nestor199: Да и ради бога, цепляй на себя хоть лампасы, хоть клоунский нос - разница в наше время невелика. И можешь моё чучело на столбе повесить - мне пофиг. А вот Путину почему-то не пофиг. Может, это комплексы маленького человечка?
sutara 03 января 2019 | 22:12
и сколько сейчас за это дают? Чтобы знать на будущее.
stopkran1969 03 января 2019 | 22:14
Не ценют пророка в своём отечестве... Пока... А типо этот надувной и мелко бздящий настоящий?
j_partizan 03 января 2019 | 22:18
Если дело и дальше так пойдёт, то скоро можно будет получить срок за фотографию крысиной морды. Мало ли кто какое сходство найдёт.
gregor 03 января 2019 | 22:23
чучело не может быть солнцеподобное .... это не по российски
Менталитет ,однако