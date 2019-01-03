Пермскому стороннику Алексея Навального грозит срок за установку чучела с портретом Путина

На активиста местного штаба Александра Шабарчина завели уголовное дело. Об этом «Дождю» рассказал координатор штаба. Силовики пришли к активисту сегодня утром. В его квартире провели обыски, а технику изъяли. Позже Шабарчина отпустили под подписку о невыезде. Дело заведено по статье «хулиганство». По некоторым данным, его фигурантами стали еще два человека.

В штабе Навального это связывают с акциями, которые организовывал Шабарчин. Прошлой осенью в центре Перми он привязал к столбу манекен в тюремной робе с маской Путина.