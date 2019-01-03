Экс-министр финансов Подмосковья экстрадирован в Россию
Францию отказывалась передавать обвиняемого в мошенничестве, растрате и легализации денежных средств чиновника на протяжении пяти лет.
Алексей Кузнецов отвечал за финансы Московской области в 2000-х и за 8 лет почти поставил регион на грань банкротства. Высокопоставленный чиновник похищал деньги, выделенные на ЖКХ, дороги и коммуникации. Ущерб оценивается в 14 миллиардов рублей.
После отставки Кузнецов покинул Россию. Здесь он был заочно арестован, но неторопливое французское правосудие разбиралось с запросом на экстрадицию пять лет, пока беглый чиновник не прошел все инстанции. Вместе с защитой он отвергал все обвинения и называл дело политически мотивированным.
В Москву Кузнецова доставили обычным пассажирским рейсом в сопровождении представителей ФСИН. Как уточняет Первый канал, его вывели из Шереметьево так, чтобы камеры не засняли, и сразу повезли в один из следственных изоляторов.
Бывшую супругу Кузнецова заочно приговорили к 11 годам тюрьмы. У нее гражданство США, с которыми у России нет соглашения на экстрадицию.
Комментарии6
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tv_victim 03 января 2019 | 22:10
Где всплывет? В совфеде или в думе?
pattrick1 03 января 2019 | 22:17
Экс-министр финансов Подмосковья экстрадирован в Россию...
Это наверное самый ничтожный и тупой борец с путинским кровавым режимом, который воровал народные деньги назло В.Путину и его бандитской камарилье, но которого, тем не менее, экстрадируют обратно в кровавую Россию.
tv_victim 03 января 2019 | 22:19
pattrick1: А его бывший шеф Громов вполне себе благоденствует. Он же ничего не знал, правда?
detul 03 января 2019 | 22:13
Еще один политзаключенный )))) .... Просто а пять лет потратил все, что наворовал, вот его и вернули.
kuzma36 03 января 2019 | 22:18
Невзлину,Ходорковскому приготовиться!!!
kuporos68 03 января 2019 | 22:45
kuzma36: Ваш оптимизм меня просто умиляет