Экс-министр финансов Подмосковья экстрадирован в Россию...

Францию отказывалась передавать обвиняемого в мошенничестве, растрате и легализации денежных средств чиновника на протяжении пяти лет.

Алексей Кузнецов отвечал за финансы Московской области в 2000-х и за 8 лет почти поставил регион на грань банкротства. Высокопоставленный чиновник похищал деньги, выделенные на ЖКХ, дороги и коммуникации. Ущерб оценивается в 14 миллиардов рублей.

После отставки Кузнецов покинул Россию. Здесь он был заочно арестован, но неторопливое французское правосудие разбиралось с запросом на экстрадицию пять лет, пока беглый чиновник не прошел все инстанции. Вместе с защитой он отвергал все обвинения и называл дело политически мотивированным.

В Москву Кузнецова доставили обычным пассажирским рейсом в сопровождении представителей ФСИН. Как уточняет Первый канал, его вывели из Шереметьево так, чтобы камеры не засняли, и сразу повезли в один из следственных изоляторов.

Бывшую супругу Кузнецова заочно приговорили к 11 годам тюрьмы. У нее гражданство США, с которыми у России нет соглашения на экстрадицию.