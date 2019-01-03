Китайская межпланетная станция впервые в истории успешно села на обратной стороне Луны
Об этом достижении рассказало государственное новостное агентство «Синьхуа». Посадка состоялась ранним утром. Беспилотный зонд сел в самом большом кратере на обратной стороне спутника Земли. Вскоре Китайское национальное космическое управление опубликовало первые снимки, переданные аппаратом.
В ближайшее десятилетие КНР планирует отправить на Луну свою первую пилотируемую миссию.
Комментарии11
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tvitov66 03 января 2019 | 21:39
А могли-бы на эти деньги храм своим военным построить ... или пагоду
dmast79 03 января 2019 | 21:46
tvitov66: Надо же, а как же они это, без либеральных то свобод, без илонов масков - китайцы то? Или все разговоры что только либерастия может привести к прогрессу науки и техники - бред сивой кобылы? Зря рушили СССР, получается - летали бы сейчас по лунам и марсам, а горбач с Ко сидел бы в тюряге как американский шпион!
alehan22748 03 января 2019 | 22:02
dmast79: Америка на луне была 50 лет назад, если че....а коммунисты-китаезы только сейчас в 2018:))) ну, а рогозин пока еще с батута не слез:)))
dmast79 03 января 2019 | 22:33
alehan22748: Пока что, без "батута" Рогозина твои пиндосы даже на МКС не попадут. А что была, не была - дело тёмное, самое главное что сейчас лететь им не на чём. Спейс Шатлы погубив полтора десятка астронавтов, списаны в утиль, а новый корабль пока даже не начал испытываться. А китаёзы 50 лет назад вообще, по колено в воде рис выращивали. Быстро, очень быстро стали развиваться только после того, когда свою либерду, намотали на гусли танков на площали таньаньмынь. Нам в 1989-1991 тоже самое надо было - Ельцина и команду расстрелять, толпы - разогнать. Временно, лет на 10-15 восстановить Гулаг, и все было бы ОК.
stopkran1969 03 января 2019 | 22:05
dmast79: по секрету - с агентом штази окурком рашке как то не особо прёт, да и начало года не задалось - то дом упадёт, то мостик, какая там луна, когда ракеты дарят
paleozoic 03 января 2019 | 22:24
dmast79: Да,на чистом марксизме-энгельсизме,даже топлива не применяли
benin_papa__ 03 января 2019 | 22:26
dmast79:
Так и летайте, товарищи недостроители коммунизма, в чем проблема?
Или вам, балбесам, без Литвы, Латвии, Эстонии, Венгрии и ГДР Луну на небе не видать?))
dmast79 03 января 2019 | 22:36
benin_papa__: Это литве и прочим лабусам - не видать уже космоса. Всю жизнь будут шпроты в банки закатывать.
nnikolay 03 января 2019 | 21:41
Это нехитрый тест на принадлежность Шендеровича к человечеству.
paleozoic 03 января 2019 | 22:27
nnikolay:Загадочно
canary 03 января 2019 | 22:27
вот , если бы высадились, а станция уже не актуальна.