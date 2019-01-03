Китайская межпланетная станция впервые в истории успешно села на обратной стороне Луны

Об этом достижении рассказало государственное новостное агентство «Синьхуа». Посадка состоялась ранним утром. Беспилотный зонд сел в самом большом кратере на обратной стороне спутника Земли. Вскоре Китайское национальное космическое управление опубликовало первые снимки, переданные аппаратом.

В ближайшее десятилетие КНР планирует отправить на Луну свою первую пилотируемую миссию.