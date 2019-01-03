Цены на газ в Европе могут снизиться впервые за 4 года
Как пишет Bloomberg, это случится, если зима в северном полушарии останется мягкой, а поставки сжиженного газа и предложения из России вырастут. Ключевым фактором, по мнению специалистов, станет то, сколько газа Москва поставит на европейские рынки.
Комментарии17
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pattrick1 03 января 2019 | 21:44
Цены на газ в Европе могут снизиться впервые за 4 года...
Похоже это за счёт украинских потребителей, осенью этим овцам как раз повысили тарифы в четыре раза и теперь они платят за всю Европу.
shakhtar 03 января 2019 | 21:58
pattrick1: Иди валежник собирай ,уже разрешили . Нищеброд.
watson_ 03 января 2019 | 22:00
pattrick1: Получается так. -) Хотя , может быть , а может и не быть. Это я про предполагаемое снижение цен в Европе?!
huyt 03 января 2019 | 22:05
"Лахта-2" проснулась. А в Ютубе комменты под поздравлением Путина с новым 2019 годом на канале " 1 канал " закрыли. А до этого столько было отрицательных комментариев. Ведь многих просто возмутило поздравление этого лицемера.
captainobvious 03 января 2019 | 22:19
huyt: особенно оно возмутило украинских, израильских, прибалтийских, грузинских комментаторов ))
dmast79 03 января 2019 | 22:42
huyt: Так вся укрогабония собралась там, комментировать.
alo0000 03 января 2019 | 22:01
pattrick1: Да что же Вам хохлы покоя не дают! Конечно, коли детей в семье нет - сосед виноват!
pattrick1 03 января 2019 | 22:06
alo0000:
Я бы про них не вспомнил, если бы их здесь не было. Тут на сайте говнорадио, процентов 30-40 - это украинцы из Украины.
alo0000 03 января 2019 | 22:11
pattrick1: так слушайте вести fm
huyt 03 января 2019 | 22:11
pattrick1: Тут в комментах много с Лахты-2 троллей пригожинских. За 11.80 пишут. Сам видел.
shakhtar 03 января 2019 | 22:08
pattrick1: А про дешевый газ в Рф раскажи жителям Магнитогорска ....
parasuk_ 03 января 2019 | 22:11
pattrick1: европейской державе - европейские цены :)
stopkran1969 03 января 2019 | 21:47
Газовый шантаж не прокатит?
parasuk_ 03 января 2019 | 21:59
Вот чтобы был дешевый газ европейцы и строят северный поток 2. Время от времени охаживая ссаной тряпкой по морде польше, украинде и злобым прибалтийским гномам
alo0000 03 января 2019 | 21:59
А мы - Явропа?
greeg1 03 января 2019 | 22:08
Если так дело и дальше пойдёт, то Меркель будет крутить задвижкой и путиным как захочет.
perestarok 03 января 2019 | 22:38
"Цены на газ в Европе могут снизиться впервые за 4 года"
Значит в России прибавят.