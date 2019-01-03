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21:31, 03 января 2019

Индекс Dow Jones рухнул после прогноза о снижении выручки компании Apple

Он потерял более 600 пунктов. Биржевые аналитики связывают это именно с проблемами американской корпорации. Сегодня гендиректор Тим Кук написал, что квартальная прибыль компании составит 84 миллиарда долларов, хотя ранее озвучивались цифры вплоть до 93-х миллиардов. Основная причина падения выручке – низкий спрос на продукцию производителя в Китае и задержка выхода новых гаджетов из-за поставщиков.
В августе прошлого года Apple стала самой дорогой публичной компанией в США. Теперь же, как отмечает Bloomberg, она опустилась на 4 место, уступив Microsoft, Amazon и Google.

Комментарии

15

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vilingrad 03 января 2019 | 21:37

Казалось бы, причем здесь рубль...

pattrick1 03 января 2019 | 21:46

Индекс Dow Jones рухнул после прогноза о снижении выручки компании Apple...

10 поросят пошли купаться в море,
10 поросят резвились на просторе,
1 из них утоп, ему склепали гроб
И вот вам результат 9 поросят!

9 поросят пошли купаться в море,
9 поросят резвились на просторе,
1 из них утоп, ему склепали гроб
И вот вам результат 8 поросят!...

alehan22748 03 января 2019 | 21:57

pattrick1: короткий ликбез для путинских свиней, просто, чтоб объяснить - раньше apple стоил как 3.5 бюджета путираши, а теперь как 3...как-то так:)

gordy 03 января 2019 | 22:05

"...Индекс Dow Jones рухнул ..."


Apple чихнула, и вот уже весь мир рушится?

dmast79 03 января 2019 | 22:22

alehan22748: А сколько это будет сотен украин? Или тысяч?
Но для тупых, и тех кто с украины - этих денег, которые якобы стоит Эпл - в природе нет. Это просто цифры на табло, перевести которые в реальные деньги можно только уронив капитализацию в разы. Что, собственно, и происходит каждый раз, когда на бирже лопается пузырь.

alehan22748 03 января 2019 | 22:44

dmast79: извини, но ты дурак! ( в финансовом плане)

malanoff 03 января 2019 | 21:48

vilingrad: Мне бы так падать.Пусть у меня квартальная прибыль упадет до 84 млрд. долларов. Я тогда даже Путину всё прощу.

pattrick1 03 января 2019 | 21:59

malanoff:

Ты как двое пацанов из анекдота. Один другого спрашивает:
- Ты засадил бы петуху за 100 долларов? Тот ему отвечает.
- Ты чего, охренел, я тебе кто, гомик какой-то, чтобы петухов трахать?
- А за пятьсот долларов?
- Нет.
- А за тысячу?
- За тысячу наверное бы трахнул.
- Видишь, денег в стране мало, а пидоров - с избытком.

malanoff 03 января 2019 | 22:27

pattrick1: Этот анекдот тебе Пригожин рассказал , когда брал на работу ?

nikolashin2017 03 января 2019 | 22:01

malanoff: Падение индекса РТС с начала 2014 года достигло 50,2%, и это худший показатель среди фондовых индексов мира (здесь и далее - долларовая доходность национальных индексов). Рубль, по данным Bloomberg, подешевел к доллару на 48,8% и тоже вышел на первое место по величине падения в 2014 году, обогнав даже украинскую гривну (подешевела чуть менее чем на 48%).

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/15/12/2014/548f0b942ae5964711f695bf:

мы впереди планеты всей
по части правящих блядей...

dmast79 03 января 2019 | 22:24

nikolashin2017: Это кто такую чушь пишет? Гривна до майдана - 8 за доллар, сегодня - 30. Рубль тогда - 30, сейчас - 68. Проблемы с математикой?

dmast79 03 января 2019 | 21:51

vilingrad: Рубль действительно не причём, он уже отыграл падение. А вот мыльные пузыри американских корпораций - это действительно бомбы под мировой экономикой. Рванут - и весь либерально-демократический миропорядок - в труху. Снова великая Депрессия, изоляционизм и протекционизм. Миллионы безработных на уол-стрит, с мисками и ложками - в очереди за похлёбкой. В Европе - новый Гитлер, а у нас - новый Сталин. Да, и кое-где - новый голодомор.

nikolashin2017 03 января 2019 | 22:03

dmast79: купи памперсы ,портянка:
от натуги лопнет лямка...

dmast79 03 января 2019 | 22:27

nikolashin2017: Ты спал 4 года? Или зачем тащишь новости четырёхлетней давности?

edward_sakash 03 января 2019 | 22:16

dmast79: да вы, батенька, кремлёвский мечтатель!

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