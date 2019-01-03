Индекс Dow Jones рухнул после прогноза о снижении выручки компании Apple...

Он потерял более 600 пунктов. Биржевые аналитики связывают это именно с проблемами американской корпорации. Сегодня гендиректор Тим Кук написал, что квартальная прибыль компании составит 84 миллиарда долларов, хотя ранее озвучивались цифры вплоть до 93-х миллиардов. Основная причина падения выручке – низкий спрос на продукцию производителя в Китае и задержка выхода новых гаджетов из-за поставщиков.

В августе прошлого года Apple стала самой дорогой публичной компанией в США. Теперь же, как отмечает Bloomberg, она опустилась на 4 место, уступив Microsoft, Amazon и Google.