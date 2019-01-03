В Новочеркасске рухнула часть 4-этажного здания офисного и развлекательного центра
Как пишет местный информационный портал «ДонДэй», в момент крушения внутри находились люди. Они успели вовремя выбежать из развлекательного центра. Как сообщили местные власти, в результате ЧП никто не пострадал. На месте обрушения работают спасатели. Пока неизвестно, были ли в обвалившейся части здания люди. Как утверждают местные жители, в на момент происшествия в окнах горел свет.
Комментарии30
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timber_head 03 января 2019 | 21:35
Мда... Веселехонько россияне встречают Новый год. Happy New Year, любители стабильности! Не хотите, значит, "как в Париже"?
tvitov66 03 января 2019 | 21:37
timber_head: Похоже в Новочеркасске тоже ждут нацЛидера
danko1 03 января 2019 | 21:54
tvitov66: Зато мы делаем ракеты.
И президент их нищим и гибнущим по его вине россиянам дарит на Новый год и рай обещает.
kisa2000 03 января 2019 | 22:05
danko1: Но, рай то обещает, только, после атомных бомбардировок, а так остается перекрывать Енисей и быть в области балета впереди планеты всей
danko1 03 января 2019 | 22:20
kisa2000: Плотина на Енисее рухнула, да и балете мы уже если и впереди планеты всей, то по дрязгам и разборкам.
sharko_2 03 января 2019 | 22:31
Вы ничего не шарите: это пиндосы-америкосы облучают из своих спутников 1/9 скрепную часть суши инфразвуковыми волнами. У её народонаселения уже всё в резонансе: и строения, и головы, и даже скреповая святая троица.
mister_bean 03 января 2019 | 21:37
timber_head: Что то не ладно в этом датском королевстве.,☆☆☆
timber_head 03 января 2019 | 21:57
mister_bean: Да ладно... Вон в Штатах рухнул Dow Jones - вот это радость для Каждого Расейского Патриёта! Каждый Расейский патрийт согласен чтоб дом, в котором он находится, рухнул, лишь бы в Штатах тоже что-то рухнуло! Надо бы опрос провести. Хотя, вдруг выяснится, что не каждый? Или каждый, но не согласен? Или окажется что у этого патриёта самого деньги вложены в американские бумаги и недвижимость на территории США?! У каждого Абсолютного Расейского Патриёта?!
eduard1958 03 января 2019 | 22:11
timber_head: Отличие Dow Jones от ТРЦ в том,что первый полежит и встанет,а второй - так и останется лежать.
timber_head 03 января 2019 | 22:24
eduard1958: Для Каждого Настоящего Патриёта рухнувший Dow Jones признак того, что завтра рухнут и США. Нам это из ЦБ уже больше 15 лет назад обещали. А Каждый Настоящий Советский Человек это знает ещё со времен конспектирования "Манифеста коммунистической партии" Маркса (жаль, но "Капитал" эти Настоящие Советские Люди обычно не осиливают, а то бы ещё больше прониклись). И Каждый Настоящий Российский Патриёт безусловно верит в Светлое Будущее. ВОт Путин ещё в 2008 обещал "прорыв", вхождение в "мировое экономическое лидерство" к 2017 с зарплатой в 2700 долларов каждому россиянину и квартирой не меньше 100 кв.м на каждую семью из трех человек. А враги ему мешают выполнить обещания. А он живота не жалеет! То щучку сожрет, то осетринкой побалуется. И жизнь готов положить играя в хоккей даже по ночам!
osj99 03 января 2019 | 21:54
timber_head: кто такой этот ДонДэй? Сейчас такое количество фейков, что лучше не бросаться обсуждать такой свежачок, а просто подождать пару часиков, чтобы узнать, что этот ДонДэй - вообще какая-нибудь инфо-помойка из тверской рюмочной. Сразу вспоминает советский еще анекдот
— Правда ли, что шахматист Петросян выиграл в лотерею тысячу рублей?
— Правда, только не шахматист Петросян, а футболист «Арарата» Акопян, и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл.
timber_head 03 января 2019 | 22:01
osj99:
"кто такой этот ДонДэй"
"Прокуратура Ростовской области начала проверку после частичного обрушения стены здания в Новочеркасске, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства." (ТАСС). Хотя кто такая эта ТАСС? Мало ли, какое-то "ведущее государственное информационное агентство России". Или кто такая эта прокуратура? Мало ли у нас прокуратур...
Сопли подбери, патриёт лапотный.
osj99 03 января 2019 | 22:13
timber_head: редко, но бывает, что выбранный ник отображает в человеке основную черту. Милый дуболом, ты бабе бы своей нахамил; а то безнаказанно хамить незнакомым людям не требует много ума.
timber_head 03 января 2019 | 22:15
osj99: Верно мыслишь. Отображает.
P.S. Кстати, соболезную, что тебе, по-видимому, приходится общаться исключительно с "бабами".
grs_alx_112018 03 января 2019 | 22:30
timber_head: Да ладно пусть себе общается с бабцами, но он не знает значение одного из основных фондовых индексов. Ему же невдомек - просел Доу Джонс - у него бояра подорожали проезд в метро. Поднялся Джонс - один хрен и бояра дорожает и брюкв на закусь. Так и живет в ведении ;))
timber_head 03 января 2019 | 22:40
grs_alx_112018: Да не. Он интелихент. Вишь ведь написал даже не "инженер", а не по-нашему "Engineering". Крутой чувак, однозначно. Ну, разве ляпает не подумав и не проверив, так как же он может подумать, пока ещё не ляпнул? И, тем более, что он будет проверять? Это ж однокомандный процессор. Но с чувством собственного достоинства, ага.
vilingrad 03 января 2019 | 21:35
Началась Попа-2019
stopkran1969 03 января 2019 | 21:38
vilingrad: традиции, однако
vlad_373 03 января 2019 | 22:10
vilingrad: называйте вещи честно, как есть. Не "попа", а Жопа-2019.
v_bnd 03 января 2019 | 21:36
Шо, опять "газ" ?! Или какое падло визитку Яроша на пол упустило ?
cromwel 03 января 2019 | 21:47
Что-то всё рушится в вовкиной России... и конца этому нет. когда же он сам рухнет?
dyme179 03 января 2019 | 22:33
cromwel: Это в вашей России все рушится. В его России все нормально.
nikolashin2017 03 января 2019 | 21:47
чем дальше в лес,тем больше дров,
и злых,безжалостных волков...
ded64 03 января 2019 | 21:49
А ведь год только начался.... Ни дня без чего то...
kitaiss 03 января 2019 | 21:57
видимо, северный зверёк надолго обосновался в плешивой стране...
omichka 03 января 2019 | 21:58
Это как - рухнула?
grs_alx_112018 03 января 2019 | 22:20
omichka: Да как два пальца - также как крыша на Даниловском рынке или перекрытие в аква-парке. Так же как смотровая площадка в Московском ЗОО или мостик в ЦПКиО. Нового под Луной ни чего нет !!!
piter_ug 03 января 2019 | 21:58
Любопытно, чего рухнет завтра?
Какой-то квадратно-гнездовой способ развала.
Это ж сколько керосина придётся сжечь, чтобы пересиделец мотался то в Магнитогорск, то на юг!?
canary 03 января 2019 | 22:23
что за падеж такой?
gelont 03 января 2019 | 22:24
Вопрос к " патриотам " : так какую страну теперь надо называть Руиной ?