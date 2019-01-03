Европейское командование оставило в силе рекомендации военнослужащим США не посещать Россию
Эта директива была распространена еще в позапрошлом году и была подтверждена в связи с задержанием в Москве американца Пола Уилана по подозрению в шпионаже.
Гражданин США мог быть арестован в России для обмена на Марию Бутину, — сказал в интервью CNN бизнесмен Билл Браудер.
Браудер добавил, что ответом на арест Уилана могут стать новые американские санкции.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
wrk 03 января 2019 | 21:41
Билл браудер - европейское командование...
mister_bean 03 января 2019 | 21:43
Лавров срочно эвакуируй свою дочку из штатов. И пусть свой пиндосный паспорт порвет перед госдепартаментом.
len56 03 января 2019 | 21:50
Необходимо обменять всех граждан России,живущих в США на граждан США,живущих в России...И закрыть для россиян въезд в Штаты. А также во все западные страны..
Надоел этот семейный бизнес кремлёвской банды.
kitaiss 03 января 2019 | 22:02
Европейское командование оставило в силе рекомендации военнослужащим США не посещать Россию
===========================
а так хотелось, мля...
creta 03 января 2019 | 22:03
Целый год Россия имела Америку во все щели. Новый год начался в том же русле. Браво, мистер Путин!
kottigr1 03 января 2019 | 22:15
creta: Пепел батальона Вагнера стучит в Вашем сердце ?
art_ 03 января 2019 | 22:41
kottigr1: тут посыл другой, есть путин - есть россия, нет путина - нет россии. и второе, кому нужен этот мир, если в нем не будет россии. вывод - есть путин, есть мир, не будет путина, не будет мира