Европейское командование оставило в силе рекомендации военнослужащим США не посещать Россию

Эта директива была распространена еще в позапрошлом году и была подтверждена в связи с задержанием в Москве американца Пола Уилана по подозрению в шпионаже.

Гражданин США мог быть арестован в России для обмена на Марию Бутину, — сказал в интервью CNN бизнесмен Билл Браудер.

Браудер добавил, что ответом на арест Уилана могут стать новые американские санкции.