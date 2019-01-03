Один из лидеров так называемых «желтых жилетов» освобожден в Париже без предъявления обвинения

Сегодня Эрика Друэ арестовали на центральной площади города, где он организовал несанкционированную манифестацию в память о погибших демонстрантах. Сообщалось, что по французским законам ему грозило до полугода лишения свободы.

Всего за месяц протестов под стражу было помещено более 4,5 тысяч демонстрантов. Движение «желтых жилетов» возникло в середине ноября как протест против роста цен на бензин.