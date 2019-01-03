Полиция Германии проверяет информацию о создании праворадикальных отрядов самообороны

Данные поступили из баварского города Амберг, где в конце декабря несколько мигрантов напали на прохожих в историческом центре. Сообщения о патрулях появились в социальных сетях. Региональное отделение Национал-демократической партии распространило в Фейсбуке фотографии людей в красных жилетах с надписью «Мы создаем защитные зоны». Пока конкретных данных о действиях патрулей у полиции нет.