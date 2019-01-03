Жители Магнитогорска просят эвакуировать домашних животных из заблокированных квартир дома, где обрушился подъезд
На сайте Change.org, где граждане собирают подписи под соответствующей петицией, говорится, что сидящих в квартирах питомцев можно достать через окна, но спасатели сказали, что их эвакуировать не будут.
Тем временем МЧС сообщило, что приступило к спасению животных из-под обломков подъезда. Однако речи об эвакуации из квартир не шло.
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