Жители Магнитогорска просят эвакуировать домашних животных из заблокированных квартир дома, где обрушился подъезд

На сайте Change.org, где граждане собирают подписи под соответствующей петицией, говорится, что сидящих в квартирах питомцев можно достать через окна, но спасатели сказали, что их эвакуировать не будут.

Тем временем МЧС сообщило, что приступило к спасению животных из-под обломков подъезда. Однако речи об эвакуации из квартир не шло.