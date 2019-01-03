Экс-министр финансов Подмосковья экстрадирован из Франции

По данным Генпрокуратуры, в России Алексей Кузнецов обвиняется в двух десятках эпизодов мошенничества, растрате бюджетных средств и легализации имущества на общую сумму более 14-ти миллиардов рублей.

Бывший министр был задержан во Франции по запросу России в 2013-м году. За рубежом ему также были предъявлены обвинения в отмывании преступных доходов, полученных на родине.