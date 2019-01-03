В Перми завели дело на активистов штаба Навального, которые устанавливали в городе чучела с лицом Путина
Их обвиняют в хулиганстве. Сотрудники полиции провели обыск в квартире и изъяли всю технику и электронные носители. Об этом телеканалу «Дождь» рассказал активист Александр Шабарчин, к которому пришли полицейские.
Повестку в суд молодые люди пока не получали, им были выданы повестки только на допрос, добавил Александр Шабарчин.
Комментарии4
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ki000999 03 января 2019 | 21:09
Чучело то в чем виновато???
kottigr1 03 января 2019 | 21:10
ki000999: Действительно.. Чучело то в чем провинилось, что на неё нацепили эту харю ?
pattrick1 03 января 2019 | 21:10
В Перми завели дело на активистов штаба Навального, которые устанавливали в городе чучела с лицом Путина...
Это их право - если нет мозгов предложить избирателям какой-нибудь свой проект, значит будут срать на действующего президента и этим зарабатывать популярность среди 0,15% российских жидобандеровцев. А штрафануть их, конечно штрафаните.
danko1 03 января 2019 | 21:11
ki000999: Чучела безобидные в отличие от оригинала, от которого только зло России космических масштабов постоянно идет.