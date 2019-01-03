В Грузии 6 человек погибли после заражения «свиным гриппом»

Сейчас в стране лабораторно подтверждено 140 случаев заболевания вирусом Н1N1. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет Интерфакс. По словам главы Национального центра по контролю за заболеваниями, пока показатели заражения в Грузии не приблизились к эпидемической отметке.