В Грузии 6 человек погибли после заражения «свиным гриппом»
Сейчас в стране лабораторно подтверждено 140 случаев заболевания вирусом Н1N1. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет Интерфакс. По словам главы Национального центра по контролю за заболеваниями, пока показатели заражения в Грузии не приблизились к эпидемической отметке.
Комментарии2
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vitaly_mi23 03 января 2019 | 20:39
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unprejudiced 03 января 2019 | 20:50
все страны уже давно заборами отгородились от укросвинов, больных чумой и еще бое знает чем (и Россия, и Белоруссия, и Польша (последние дак вообще теперь требуют кучу справок с каждого какла о прививках которые тот поставил)).