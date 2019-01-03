Соединенные Штаты пригрозили усилить санкции против Ирана, если страна не прекратит испытания баллистических ракет
Вашингтон призывает Тегеран отказаться от трех пусков, анонсированных Министерством обороны страны в ближайшие месяцы. В Госдепе вновь назвали Иран международным спонсором терроризма и обвинили в дестабилизации ситуации в регионе. В Исламской республике отметили, что страна никогда не включала свою ракетную программу в повестку международных переговоров и не брала на себя обязательства по ее ограничению.
Комментарии2
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vitaly_mi23 03 января 2019 | 20:39
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wild_division 03 января 2019 | 20:46
Вот почему этим ублюдкам пиндосам можно иметь ЯО и испытывать на японцах, а Ирану нельзя иметь баллистические ракеты без ядерного заряда? Возомнили себе истинной в последней инстанции, спасителями мировой цивилизации. Пусть сначала на колени встанут перед потомками миллионов истребленных индейцев и попросят прощение перед богом, а потом вякают. Достали мир своим полицмейстерством.