Соединенные Штаты пригрозили усилить санкции против Ирана, если страна не прекратит испытания баллистических ракет

Вашингтон призывает Тегеран отказаться от трех пусков, анонсированных Министерством обороны страны в ближайшие месяцы. В Госдепе вновь назвали Иран международным спонсором терроризма и обвинили в дестабилизации ситуации в регионе. В Исламской республике отметили, что страна никогда не включала свою ракетную программу в повестку международных переговоров и не брала на себя обязательства по ее ограничению.