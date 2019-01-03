Фонд Андрея Рылькова собрал 800 тысяч рублей на оплату штрафа по статье о пропаганде наркотиков
Как рассказала «Медиазоне» президент организации Аня Саранг, множество пожертвований было получено перед Новым годом, в том числе самое крупное, в размере 300 тысяч рублей. Поскольку нужная сумма собрана, Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости сможет продолжить свою деятельность.
Организацию оштрафовали в октябре прошлого года. Поводом для возбуждения дела стала публикация, в которой, в том числе, шла речь об употреблении так называемых «солей».
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mi23 03 января 2019 | 20:40
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
cromwel 03 января 2019 | 20:41
Такие фонды, занимающиеся самодеятельностью, надо закрывать. Реально их дела очень темные.
vinokur 03 января 2019 | 21:01
cromwel: Чем же будут заниматься 30 млн волонтеров? Ждать указаний сверху? Тоже вариант, и название не нужно выдумывать -- путлерюгенд.