Фонд Андрея Рылькова собрал 800 тысяч рублей на оплату штрафа по статье о пропаганде наркотиков

Как рассказала «Медиазоне» президент организации Аня Саранг, множество пожертвований было получено перед Новым годом, в том числе самое крупное, в размере 300 тысяч рублей. Поскольку нужная сумма собрана, Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости сможет продолжить свою деятельность.

Организацию оштрафовали в октябре прошлого года. Поводом для возбуждения дела стала публикация, в которой, в том числе, шла речь об употреблении так называемых «солей».