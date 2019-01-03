Поисково-спасательная операция на месте обрушившейся части дома в Магнитогорске завершена
Завтра федеральная группировка МЧС убывает из города в пункты постоянной дислокации. По последним данным, в результате ЧП погибли 39 человек. почти все из них опознаны родственниками.
На фоне происшествия издание «Белл» проверило компании, связанные с обслуживанием обрушившегося дома. Выяснилось, что они подчиняются сотрудникам местной администрации и бывшему депутату заксобрания. Это случай так называемой «мягкой коррупции», которая не преследуется по закону, но негативно влияет на жизнь людей, — сказал «Эху» заместитель генерального директора «Трансперенси Интернешнл Россия» Илья Шуманов.
По словам Шуманова, если эта версия найдет подтверждение, ее должны детально проверить правоохранительные органы.
Комментарии3
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zibex 03 января 2019 | 20:39
При чем тут кто обслуживал дом если это был теракт?
vitaly_mi23 03 января 2019 | 20:41
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kitaiss 03 января 2019 | 21:05
Поисково-спасательная операция на месте обрушившейся части дома в Магнитогорске завершена
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не прошло и полгода...