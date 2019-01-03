Поисково-спасательная операция на месте обрушившейся части дома в Магнитогорске завершена

Завтра федеральная группировка МЧС убывает из города в пункты постоянной дислокации. По последним данным, в результате ЧП погибли 39 человек. почти все из них опознаны родственниками.

На фоне происшествия издание «Белл» проверило компании, связанные с обслуживанием обрушившегося дома. Выяснилось, что они подчиняются сотрудникам местной администрации и бывшему депутату заксобрания. Это случай так называемой «мягкой коррупции», которая не преследуется по закону, но негативно влияет на жизнь людей, — сказал «Эху» заместитель генерального директора «Трансперенси Интернешнл Россия» Илья Шуманов.

По словам Шуманова, если эта версия найдет подтверждение, ее должны детально проверить правоохранительные органы.