После теплого Нового года в Москву придут морозы
Похолодание начнется в выходные, а уже в понедельник, на Рождество, температура опустится до минус 20-ти градусов. По прогнозам синоптиков, снегопады станут кратковременными и пойдут на убыль. Всю следующую неделю будет морозно.
Комментарии1
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vitaly_mi23 03 января 2019 | 20:13
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