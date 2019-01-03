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20:02, 03 января 2019

Режиссер Алексей Красовский выложил на Youtube черную комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде

Средства на съемки фильма собирались с помощью пожертвований. Еще до выхода картина подверглась критике со стороны чиновников, заподозривших ее в оскорблении памяти российских ветеранов. Красовский решил не пытаться получить прокатное удостоверение для своей ленты, а просто выложил ее в открытый доступ.

Комментарии

16

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dmast79 03 января 2019 | 20:06

Красовский - это тот который открытый гомосек? Тогда не удивительно - извращенец извращён во всём, хотя, что ещё ждать от чуда, подставляющего зад? Надеюсь, желающих смотреть выложенный им шлак, будет немного.

vitaly_mi23 03 января 2019 | 20:13


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.







vlabumur 03 января 2019 | 20:41

dmast79: Красовский - это тот который открытый гомосек?
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Нет открытый гомосек это Антон,Красовский не надо путать,и показывать свой идиотизм.
Кино посмотри потом вякай.

dmast79 03 января 2019 | 20:45

vlabumur: Посмотрю, но только после того, как Красовский снимет комедию про холокост, а Эхо её пропиарит. Договорились?

nokola 03 января 2019 | 20:59

dmast79: Комедия про холокост была - "Жизнь прекрасна". А кругозор надо расширять...

dmast79 03 января 2019 | 21:04

nokola: Кругозор можно повышать в разных направлениях. Смотреть комедии о массовой гибели людей - довольно сомнительное мероприятие, оставляю подобный юмор вам - смейтесь. Но пусть это показывают не в России. Для какой нибудь украины, хохотавшей над "одесским шашлычком из колорадов" - самое оно.

vlabumur 03 января 2019 | 21:03

dmast79: комедию про холокост,
++++++++++++++++++++
Так это и есть комедия про холокост русского народа,
так что смотри уговор дороже денег.

dmast79 03 января 2019 | 21:08

vlabumur: Русского? Ну по крайней мере советского, надо полагать. И никто никогда не употреблял этот термин в отношении Блокады.

vitek61 03 января 2019 | 20:51

dmast79: Нет, это другой. Тот в хорошем смысле этого слова, а этот нет...

ghost__dance 03 января 2019 | 20:10

Красовский красавчик. Открываем сбор средств для снятия комедий о Нанкинской резне в Китае, о землетрясении в Спитаке, о геноциде в Руанде и, как вишенка на торте комедия о разрушении башен ВТЦ в Нью-Йорке. Обхохочемся скоро. Спасибо, Лёха, что ты есть.

shplint_07 03 января 2019 | 20:21

Жид снял пасквиль о блокадном Ленинграде. "Эхо" этот пасквиль пиарит. Как и должно быть.

askol2016 03 января 2019 | 20:31

Никчемная поделка, не имеющая ни глубоких смыслов, ни ярких характеров. В общем, кухонная семейная возня, не заслуживающая внимания

polba 03 января 2019 | 21:06

askol2016: Ну... вообще-то эта поделка является наглядной иллюстрацией как именно поведёт себя и лично пан Красовский и вся эта гламуорно-либеральная кодла в аналогичной ситуации.

cromwel 03 января 2019 | 20:38

Эхо обожает пиарить такое гавно. Режиссер конечно фуфловый как и его фильм.
А на эхо ненависть ко всему русскому просто зашкаливает

fresh_breeze 03 января 2019 | 20:42

"Красовский решил не пытаться получить прокатное удостоверение для своей ленты, а просто выложил ее в открытый доступ."
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И правильно сделал. Только последний подонок мог задумать и осуществить такой замысел, будучи сам частью страны, для которой Ленинградская блокада — это величайшая трагедия и одновременно образец мужества наших предков.
И, если не выложить свой пасквиль на Ютуб, то как же страна узнает, какая ты тварь?

buva53 03 января 2019 | 21:07

Портянки в комментах говном плюются - значит отличный фильм, пойду смотреть.

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