Режиссер Алексей Красовский выложил на Youtube черную комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде
Средства на съемки фильма собирались с помощью пожертвований. Еще до выхода картина подверглась критике со стороны чиновников, заподозривших ее в оскорблении памяти российских ветеранов. Красовский решил не пытаться получить прокатное удостоверение для своей ленты, а просто выложил ее в открытый доступ.
Комментарии16
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dmast79 03 января 2019 | 20:06
Красовский - это тот который открытый гомосек? Тогда не удивительно - извращенец извращён во всём, хотя, что ещё ждать от чуда, подставляющего зад? Надеюсь, желающих смотреть выложенный им шлак, будет немного.
vitaly_mi23 03 января 2019 | 20:13
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vlabumur 03 января 2019 | 20:41
dmast79: Красовский - это тот который открытый гомосек?
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Нет открытый гомосек это Антон,Красовский не надо путать,и показывать свой идиотизм.
Кино посмотри потом вякай.
dmast79 03 января 2019 | 20:45
vlabumur: Посмотрю, но только после того, как Красовский снимет комедию про холокост, а Эхо её пропиарит. Договорились?
nokola 03 января 2019 | 20:59
dmast79: Комедия про холокост была - "Жизнь прекрасна". А кругозор надо расширять...
dmast79 03 января 2019 | 21:04
nokola: Кругозор можно повышать в разных направлениях. Смотреть комедии о массовой гибели людей - довольно сомнительное мероприятие, оставляю подобный юмор вам - смейтесь. Но пусть это показывают не в России. Для какой нибудь украины, хохотавшей над "одесским шашлычком из колорадов" - самое оно.
vlabumur 03 января 2019 | 21:03
dmast79: комедию про холокост,
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Так это и есть комедия про холокост русского народа,
так что смотри уговор дороже денег.
dmast79 03 января 2019 | 21:08
vlabumur: Русского? Ну по крайней мере советского, надо полагать. И никто никогда не употреблял этот термин в отношении Блокады.
vitek61 03 января 2019 | 20:51
dmast79: Нет, это другой. Тот в хорошем смысле этого слова, а этот нет...
ghost__dance 03 января 2019 | 20:10
Красовский красавчик. Открываем сбор средств для снятия комедий о Нанкинской резне в Китае, о землетрясении в Спитаке, о геноциде в Руанде и, как вишенка на торте комедия о разрушении башен ВТЦ в Нью-Йорке. Обхохочемся скоро. Спасибо, Лёха, что ты есть.
shplint_07 03 января 2019 | 20:21
Жид снял пасквиль о блокадном Ленинграде. "Эхо" этот пасквиль пиарит. Как и должно быть.
askol2016 03 января 2019 | 20:31
Никчемная поделка, не имеющая ни глубоких смыслов, ни ярких характеров. В общем, кухонная семейная возня, не заслуживающая внимания
polba 03 января 2019 | 21:06
askol2016: Ну... вообще-то эта поделка является наглядной иллюстрацией как именно поведёт себя и лично пан Красовский и вся эта гламуорно-либеральная кодла в аналогичной ситуации.
cromwel 03 января 2019 | 20:38
Эхо обожает пиарить такое гавно. Режиссер конечно фуфловый как и его фильм.
А на эхо ненависть ко всему русскому просто зашкаливает
fresh_breeze 03 января 2019 | 20:42
"Красовский решил не пытаться получить прокатное удостоверение для своей ленты, а просто выложил ее в открытый доступ."
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И правильно сделал. Только последний подонок мог задумать и осуществить такой замысел, будучи сам частью страны, для которой Ленинградская блокада — это величайшая трагедия и одновременно образец мужества наших предков.
И, если не выложить свой пасквиль на Ютуб, то как же страна узнает, какая ты тварь?
buva53 03 января 2019 | 21:07
Портянки в комментах говном плюются - значит отличный фильм, пойду смотреть.