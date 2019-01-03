Режиссер Алексей Красовский выложил на Youtube черную комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде

Средства на съемки фильма собирались с помощью пожертвований. Еще до выхода картина подверглась критике со стороны чиновников, заподозривших ее в оскорблении памяти российских ветеранов. Красовский решил не пытаться получить прокатное удостоверение для своей ленты, а просто выложил ее в открытый доступ.